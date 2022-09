Michael Vanthourenhout opent zijn veldritseizoen met zege in vettige Polderscross

"Ik had snel een goed gevoel", sprak winnaar Vanthourenhout. "Toen Iserbyt probeerde, voelde ik dat er nog iets op zat bij mij. Daarna heb ik zelf doorgetrokken en mijn eigen tempo gereden. Ik had de voorbije weken geen supergevoel, dan is het leuk om met een zege te kunnen beginnen."

"Dit parcours loog niet, er was geen ruimte om wat energie te sparen. Je moest blijven opletten, want de schuine kant lag er echt moeilijk bij. Maar ik ben mijn eigen lijnen blijven zoeken en het is goed gekomen."

"Een openingscross is altijd moeilijk in te schatten, omdat je niet weet waar je staat. Voor de cross zou ik mijn vorm een 6 hebben gegeven, nu een 8. Ik ben gerustgesteld", besloot hij.