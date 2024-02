Ongenaakbare Lucinda Brand soleert naar de overwinning in Sint-Niklaas

za 17 februari 2024 14:13

Exact Cross Sint-Niklaas (vrouwen) Exact Cross vrouwen 6 rondes 13:45 Sint-Niklaas Lucinda Brand einde 0 1 2 3 4 5 6

Lucinda Brand heeft de Waaslandcross op haar palmares gezet, haar 6e overwinning van het seizoen. De Nederlandse reed in Sint-Niklaas solo naar de zege, voor Laura Verdonschot en Annemarie Worst.

"Dit is een Laura Verdonschot-parcours", probeerde Lucinda Brand de favorietenrol van zich af te duwen.



Maar al in de openingsronde was duidelijk dat de Nederlandse kampioene ook op deze snellere omloop ongrijpbaar was.



Brand had al een gaatje toen eerste achtervolger Franck op een venijnige strook bergop geparkeerd stond en haar kopvrouw Verdonschot onopzettelijk hinderde. Verdonschot probeerde in haar eentje nog de bakens te verzetten, kreeg een terugslag, maar rukte zich in de slotronde nog los met Worst in de strijd voor de 2e plaats. Toen Worst wegglibberde op de schuine kant, was de 2e plek binnen voor Verdonschot. Norbert Riberolle was op de 4e plaats de 2e beste Belgische.

Brand: "Hartstikke mooi"

Lucinda Brand maakt er 1 grote triomftocht van in Sint-Niklaas.



"In de eerste wedstrijdhelft heb ik zo hard mogelijk gereden om een zo groot mogelijk gat te hebben", doet de Nederlandse kampioene haar verhaal.



"Op het einde maakte ik enkele schoonheidsfoutjes, maar dat zette me weer op scherp."



Brand stond in 26 crossen al 20 keer op het podium dit seizoen. "Dat is hartstikke mooi. Ik kan heel tevreden terugkijken op dit seizoen en er komen nog 2 crossen."

Verdonschot: "Voelde me niet supergoed"

Laura Verdonschot nam vrede met de 2e plaats: "Lucinda was vandaag uitstanding", is ze eerlijk.



"Op de eerste helling stond ik te voet en was Lucinda ribbedebie. Daarna heb ik nog iets geprobeerd, maar dat heb ik moeten bekopen."



"Ik voelde me niet supergoed. En om Lucinda te volgen heb je een superdag nodig", besluit Verdonschot.

Uitslag Exact Cross Sint-Niklaas naam resultaat 1 Lucinda Brand in 46'20" 2 Laura Verdonschot op 26" 3 Annemarie Worst 31" 4 Marion Norbert Riberolle 48" 5 Leonie Bentveld 50" 6 Aniek van Alphen 57" 7 Manon Bakker 1'05" 8 Sanne Cant 1'50" 9 Kristýna Zemanová 1'56" 10 Alicia Franck 2'00"