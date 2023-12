Lucinda Brand is ongenaakbaar in Mol, Laura Verdonschot is 3e en Sanne Cant 4e

Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) heeft in Mol haar 3e zege van het seizoen geboekt. De Nederlandse topfavoriete won met overmacht. Ploeggenote Shirin van Anrooij was 2e, Laura Verdonschot kaapte de laatste podiumplek weg voor de neus van Sanne Cant.

Met een lang offensief probeerde Cant de 3e plek vast te leggen, maar Verdonschot had het laatste woord.

De strijd voor het podium was interessanter met Van Anrooij die moest bekvechten met Laura Verdonschot en Sanne Cant . Het trio speelde haasje-over en Van Anrooij liet de 2 Belgen achter in de slotronde.

Toen de winnares van vorig jaar haar grillige vormcurve niet kon verbergen, was Brand losgeslagen wild. In de 3e van 6 rondes begon ze aan haar solo en stormde ze af op een logische en overduidelijke zege.

"Ik voelde me goed", reageerde de winnares. "Of Sven Nys me geleerd heeft om in het zand te rijden? Hij heeft er zeker een aandeel in", lachte Lucinda Brand haar tanden bloot.

"Vroeger was ik dramatisch in het zand, vandaag ging het wel lekker. Al rijd ik er nog altijd niet graag in."

"Ik had eindelijk een goeie start, maar misschien was ik wat te enthousiast", vulde Shirin van Anrooij aan.

"Ik had een slechte ronde, maakte te veel fouten en zag Lucinda niet meer terug. Ze was gewoon de sterkste. Ik viel nog terug naar plek 4, maar gelukkig had ik nog een goeie slotronde in het zand."

"Ik had het niet verwacht, maar het is wel leuk", sloot Laura Verdonschot de podiumgesprekjes af. "Ik dacht dat ik naast het podium zou vallen, maar ik ben blijven vechten."

"Ik ben hier al vaak door Sanne geklopt op de streep en moest het dus met een aanval proberen. Dat is gelukt en dat toont dat mijn conditie goed is, denk ik."