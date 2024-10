Stefanos Tsitsipas overleeft thriller in Antwerpen tegen verrassend sterke Braziliaan Seyboth Wild

Animo in Antwerpen. De Braziliaan Thiago Seyboth Wild heeft Stefanos Tsitsipas ferm laten zweten in hun onderlinge clash. Na een thriller van twee uur en twintig minuten trok de Griek uiteindelijk aan het langste eind, maar ook Tsitsipas besefte nadien dat hij aan een vroegtijdige exit ontsnapt is. "Ik heb écht alles moeten geven", pufte hij uit.

Dat het een thriller van twee uur en twintig minuten zou worden, hadden niet velen voorspeld in Antwerpen.

Thiago Seyboth Wild, het nummer 80 van de wereld, was de absolute underdog tegen Stefanos Tsitsipas, maar dat leek vooral bevrijdend te werken voor de Braziliaan.

Met heel veel kracht achter zijn slagen dreef hij de Griek al in de eerste set meteen tot een tiebreak. Uiteindelijk zou het Tsitsipas zijn die ultiem toch de set pakte, maar de Griek was gewaarschuwd.

Want ook in de tweede set zou blijken dat de onderlinge spanning geen toeval was. Sterker nog, de Braziliaan pakte verschillende keren uit met uitstekende rally's en schreef verrassend de tweede set op zijn naam.



Tsitsipas, die eveneens mooie dingen liet zien, besefte het gevaar en duwde in de beslissende set het gaspedaal in. Het verschil zou opnieuw klein zijn, maar de Griek mocht uiteindelijk toch vieren: 5-7.

"Het was echt een psychologisch spelletje op het einde", blies Tsitsipas na zijn clash uit. "Ik heb echt alles moeten geven. Ik heb er echt voor moeten vechten."