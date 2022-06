Kirsten Flipkens maakt nog indruk tegen Halep in haar afscheidsmatch

Flipkens heeft een speciale band met het toernooi. Op de All England Club zette ze haar beste resultaat ooit neer op een grandslamtoernooi. In 2013 ging ze er pas in de halve finales uit.

"Een droom dat ik hier afscheid heb kunnen nemen"

Flipkens kreeg ook een interview on court bij haar afscheid. "Ik ben echt blij en dankbaar dat ik hier vaarwel kan zeggen", zei ze. "De emoties overvallen me."

"Dat ik mijn enkelcarrière hier kan afsluiten met een match tegen een kampioene als Simona op zo'n court en met dit publiek, dat is gewoon een droom."

"Toen ik voor het eerst naar Wimbledon kwam, was Kim Clijsters hier aan de slag als junior. Toen zei ik tegen mezelf dat ik hier ooit eens zou willen spelen. In 2003 pakte ik de eindzege als junior. En in 2013 was ik halvefinalist. Wimbledon zal altijd speciaal zijn voor mij."

"En nu? Na mijn dubbeltoernooi zal ik waarschijnlijk op vakantie gaan op Ibiza", besloot ze met een glimlach.