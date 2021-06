Bandenstrategie helpt Verstappen in slot voorbij Hamilton naar zege

Valse start van Verstappen

Max Verstappen mocht in Frankrijk vanop de pole vertrekken. Maar in de eerste bocht ging het meteen mis. De Nederlander maakte een foutje en daar kon Lewis Hamilton van profiteren.

In het eerste deel van de race kwam het spektakel vooral van achteren. In het middenveld lag alles op een zakdoek en zagen we enkele knappe passages van de mannen van McLaren die wat teruggezakt waren na een moeizame start.