Max Verstappen pakt de pole in de GP Formule 1 van Frankrijk

Max Verstappen had in de vrije trainingen al getoond dat de Red Bull prima uit de verf kwam op het Circuit Paul Ricard en die lijn trok de Nederlander door in de kwalificaties. Met een rondje in 1'29"990 was hij beduidend sneller dan rivaal Lewis Hamilton (1'30"248). Valtteri Bottas reed de 3e tijd.

"Normaal is dit een heel moeilijk circuit voor ons, dus dit is heel positief", sprak Verstappen na de kwalificaties. "Het is mooi om hier op de pole te kunnen staan. Maar de punten worden wel pas morgen verdeeld. Ik denk dat we een competitieve auto hebben."

De eerste kwalificatierace werd twee keer onderbroken. Eerst parkeerde de Japanner Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri in de bandenmuur en wat later kwam Mick Schumacher onzacht in aanraking met de vangrails.