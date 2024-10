Oostende verlaat Turkije met onvoldaan gevoel na pijnlijk slot in Champions League

Landskampioen Oostende heeft ook zijn tweede wedstrijd in de poulefase van de Champions League verloren. Op bezoek bij Petkimspor uit Turkije had winnen gekund, maar een rommelige tweede helft, te veel balverliezen en 33 punten van ex-speler Breein Tyree deden BCO de das om.

Met Malaga en Szczecin als de betere teams in de poule met 4 is het zaak voor Oostende om Petkimspor achter zich te houden. De derde krijgt nog een play-in voor de 1/8e finales. Oostende speelde vorige week een geweldige partij thuis tegen Champions League-winnaar Malaga en ging op dat elan voort in de eerste minuten op Turkse bodem: onder impuls van de jonge point guard Noah Meeusen nam het snel een 10-puntenkloof: 6-16. De Turken schoten wakker en knabbelden aan hun achterstand, het 1e quarter eindigde op 21-25. Oostende liep in het begin van het 2e quarter opnieuw uit (23-31), maar liet toen de Turken voor het eerst sinds heel vroeg in de partij op voorsprong komen (32-31).

Er kwamen wat gaten in de Oostendse defensie en offensief kropen er aarzelingen in het spel. Toch klampte Oostende aan en ging met 42-41 rusten.



In een rommelige tweede helft – van beide ploegen – vergat Oostende zijn spel te spelen. Na 5 minuten waren er maar 4 punten gescoord door de Turken en 3 door de Belgen. Het bleef chaotisch, maar met 57-54 na 3 quarters was alles nog mogelijk voor Oostende.



BCO stak ook een hand uit naar de zege met een 3-12-tussenspurt. Op een kleine 6 minuten van het eind stond er 60-66 op het bord.



Een dramatische pass van Mintz zette Russell op weg naar 63-66 op een kleine 4 minuten.



Tyree was ondertussen de enige die maar bleef scoren bij Petkimspor: de man die in 2023 nog de Belgische titel vierde, kwam vlotjes aan 33 punten. Een steal op een verkeerde balbehandeling van Allen door Tyree op een kleine 2 minuten van het eind verknoeide alles (72-68). Een bom van Tyree maakte er 75-68 van.



Oostende probeerde nog, kwam op 25 seconden met een bom van Gillet tot op 1 punt (75-74), maar daar stopte de remonte. Hier zal Oostende toch niet goed van slapen.



Topschutters Oostende: Allen 14, Tass 13, Gillet 12, Buysse 10

Topschutter Petkimspor: Tyree (33)