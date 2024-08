LIVESTREAM basketbal: Belgian Cats diepen kloof uit tot 20 punten tegen Spanje

Statistieken

Bij Spanje kwam het in de 1e helft bijna uitsluitend van de genaturaliseerde Amerikaanse Megan Gustafson. Zij zit al aan 17 punten en scoorde uit alle hoeken van het veld: inside en met 3 driepunters. Slagen de Cats erin om het gevaar-Gustafson na de rust in te dijken?



Ook opvallend bij een blik op de statistieken: Spanje mocht al 7 offensieve rebounds plukken en kon daar toch enkele puntjes uit puren. In de rebound is er dus ook nog wat winst te behalen voor de Cats.



Aan Belgische zijde is het driepuntpercentage voorlopig duizelingwekkend, met 5 op 7 bommen. In totaal werkt België tot nog toe af aan liefst 63 procent: indrukwekkend.