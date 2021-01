13:45 13 uur 45. Ogier juicht, Neuville op 3. In de afsluitende powerstage was Ogier de snelste voor Rovanperä. Onze landgenoot Thierry Neuville reed de 4e tijd, goed voor de 3e plaats in de eindstand. Voor Ogier is het de 50e zege in een WK-rally. De titelverdediger is de 1e leider in de WK-stand en heeft 9 punten voorsprong op de Brit Elfyn Evans. Thierry Neuville volgt als 3e met 17 punten. Bij de constructeurs neemt Toyota de leiding. . Ogier juicht, Neuville op 3 In de afsluitende powerstage was Ogier de snelste voor Rovanperä. Onze landgenoot Thierry Neuville reed de 4e tijd, goed voor de 3e plaats in de eindstand.

Voor Ogier is het de 50e zege in een WK-rally. De titelverdediger is de 1e leider in de WK-stand en heeft 9 punten voorsprong op de Brit Elfyn Evans. Thierry Neuville volgt als 3e met 17 punten. Bij de constructeurs neemt Toyota de leiding.





13:44 13 uur 44. We wisten dat het een hele uitdaging zou worden. Mijn nieuwe corijder Martijn (Wydaeghe) heeft het goed gedaan. We hadden nog beter kunnen doen maar we missen nog wat vertrouwen. Een 3e plaats is een goed resultaat voor het team. Thierry Neuville. We wisten dat het een hele uitdaging zou worden. Mijn nieuwe corijder Martijn (Wydaeghe) heeft het goed gedaan. We hadden nog beter kunnen doen maar we missen nog wat vertrouwen. Een 3e plaats is een goed resultaat voor het team Thierry Neuville

13:33 Ogier heeft de zege in 1e manche op zak gestoken. 13 uur 33. Ogier heeft de zege in 1e manche op zak gestoken Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353317271217778689

24-01-2021 24-01-2021.

12:46 Neuville sluit de derde dag af op de vierde plaats. 12 uur 46. Neuville sluit de derde dag af op de vierde plaats Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352945043049476097

10:17 10 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352891126315941888

10:13 10 uur 13. Neuville wint eerste chronorit met nieuwe corijder . Thierry Neuville is zaterdagochtend één plaats opgeschoven naar de vierde plaats. Hij won de tweede rit van de dag en volgt nu op bijna 52 seconden van leider Sébastien Ogier, die bovenin Elfyn Evans aflost. Voor Neuville is de zege in de 11e rit ook zijn allereerste overwinning in een chronorit met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe. . Neuville wint eerste chronorit met nieuwe corijder Thierry Neuville is zaterdagochtend één plaats opgeschoven naar de vierde plaats. Hij won de tweede rit van de dag en volgt nu op bijna 52 seconden van leider Sébastien Ogier, die bovenin Elfyn Evans aflost.

Voor Neuville is de zege in de 11e rit ook zijn allereerste overwinning in een chronorit met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe.

23-01-2021 23-01-2021.

15:16 15 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352608057369497600

15:14 15 uur 14. Na de tweede wedstrijddag in Monte Carlo staan onze landgenoot Thierry Neuville en zijn nieuwe co-rijder na een verkeerde bandenkeuze voorlopig op de vijfde plaats. "Daardoor heb ik deze ochtend veel tijd verloren en het wordt moeilijk om dat goed te maken", zei Neuville, die wel tevreden terugblikte op de laatste twee ritten van de dag. Toen reed hij uit voorzorg met een nieuwe versnellingsbak. "Mijn co-rijder Martijn deed het goed en ik had meer vertrouwen." Neuville volgt op bijna 1 minuut van de nieuwe leider: de Brit Evans. Sébastien Ogier domineerde nochtans lange tijd, maar hij reed uiteindelijk lek en zo greep Evans de macht na de tweede wedstrijddag. Zaterdag worden in en om Gap de laatste drie ritten gereden waarna de rijders en teams zich naar Monaco verplaatsen waar ze op zondag nog vier klassementsritten voor de wielen geschoven krijgen. . Na de tweede wedstrijddag in Monte Carlo staan onze landgenoot Thierry Neuville en zijn nieuwe co-rijder na een verkeerde bandenkeuze voorlopig op de vijfde plaats.

"Daardoor heb ik deze ochtend veel tijd verloren en het wordt moeilijk om dat goed te maken", zei Neuville, die wel tevreden terugblikte op de laatste twee ritten van de dag. Toen reed hij uit voorzorg met een nieuwe versnellingsbak. "Mijn co-rijder Martijn deed het goed en ik had meer vertrouwen."

Neuville volgt op bijna 1 minuut van de nieuwe leider: de Brit Evans. Sébastien Ogier domineerde nochtans lange tijd, maar hij reed uiteindelijk lek en zo greep Evans de macht na de tweede wedstrijddag. Zaterdag worden in en om Gap de laatste drie ritten gereden waarna de rijders en teams zich naar Monaco verplaatsen waar ze op zondag nog vier klassementsritten voor de wielen geschoven krijgen.

22-01-2021 22-01-2021.

16:34 16 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352278162194001921