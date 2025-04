Hersenschudding na val in de Ronde houdt Elisa Longo Borghini een nacht in het ziekenhuis

Elisa Longo Borghini heeft een hersenschudding opgelopen na een zware val in de Ronde van Vlaanderen. De titelverdedigster moet de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. "Er volgen nog extra tests in de komende 24 uur", zegt haar team.

Elisa Longo Borghini kwam met nummer 1 aan de start in de Ronde van Vlaanderen, maar echt haar titel verdedigen zat er niet in. De Italiaanse was nog voor de finale betrokken bij een stevige valpartij en moest opgeven.

"Elisa probeerde nog even voort te rijden, maar werd door het team uit koers genomen nadat ze verwarde signalen had getoond na een fikse tik tegen haar hoofd", meldt haar team UAE Team ADQ.

Longo Borghini werd naar het ziekenhuis van Oudenaarde gevoerd, waar een scan een hersenschudding aan het licht bracht. "Er zijn geen tekenen van interne bloedingen, maar de medische staf heeft toch beslist om haar de komende 24 uur onder observatie te houden."

De Italiaanse kampioene zal de nacht doorbrengen in het Universitair ziekenhuis in Gent. "Er volgen nog extra tests de komende 24 uur om een meer gedetailleerde diagnose te kunnen maken", klinkt het. Het is dus nog niet bekend of Longo Borghini nog in actie zal komen in dit voorjaar.