Nina Pinzarrone voorlopig naast de medailles na korte kür op EK kunstschaatsen, Jade Hovine staat 11e

wo 29 januari 2025 20:28

Op het EK kunstschaatsen in Tallinn (Est) is Nina Pinzarrone vierde geëindigd in de korte kür. Als ze net als vorig jaar een medaille wil meebrengen, zal ze dus minstens een plaatsje moeten winnen in de vrije kür op vrijdag. Jade Hovine, de tweede Belgische, reed een van haar beste küren en staat voorlopig elfde. Loena Hendrickx is er door een blessure niet bij om haar titel te verdedigen.

Vorig jaar was Nina Pinzarrone de grote verrassing op het EK kunstschaatsen. Als onbevangen 17-jarige schaatste ze, in het zog van Europees kampioene Loena Hendrickx, naar het brons.



Maar zonder de geblesseerde Hendrickx zijn alle Belgische schijnwerpers op Pinzarrone gericht. Op een kleine hapering bij haar eerste sprong na deed ze het ook uitstekend in haar korte kür, al hield ze haar vreugde bescheiden.



Met 66.80 punten eindigde ze een klein stukje onder haar persoonlijke record van een jaar geleden op het EK. De top 3, met topfavoriete Anastasia Goebanova op 1, staat op een zakdoek van elkaar, zo'n 2 punten boven Pinzarrone.



Alles is dus nog speelbaar voor de medailles, in de vrije kür van vrijdag. Naar beneden hoeft Pinzarrone in ieder geval niet te kijken, want nummer 5 Lara Gutmann volgt al op 3 punten.

Het ligt nog allemaal vrij dicht bij elkaar, het is nog niet voorbij. Nina Pinzarrone

"Ik was tevreden met wat ik had laten zien, al had ik op iets meer punten gehoopt", is Pinzarrone eerlijk in haar reactie. "Ik maakte een foutje bij mijn eerste sprong. Ik dacht dat het nog meeviel, maar de jury besliste daar anders over." "Het ligt allemaal nog vrij dicht bij elkaar, het is nog niet voorbij. Vrijdag zijn er 11 elementen in de vrije kür. Eén foutje en je stijgt wat plaatsen, één foutje van de concurrentie en je wint er eentje." "Ik moet ervoor zorgen dat het vrijdag nog beter is, dat ik dan wel tevreden ben met mijn punten. Ik kijk er al naar uit."

Jade Hovine (11e): "Voor mijn wedstrijd was ik nog aan het wenen"

Jade Hovine, ook nog maar 20, is vooral naar het EK afgezakt om een ticket voor het WK af te dwingen. Daarvoor deed ze in de korte kür al een uitstekende zaak.



Met 56.19 punten behaalde ze haar beste score in een internationale wedstrijd, goed voor de elfde plaats. "Mijn harde werk wordt beloond. Sinds de zomer heb ik alles gegeven, meer kon ik niet doen."



"Ik had dit seizoen nog geen goeie korte kür gereden, mijn scores waren zó laag. Nu lukte het wel."



Het zag er nochtans niet goed uit in de aanloop, niet alleen omdat Hovine haar vlucht naar Estland aanvankelijk had gemist. "Mijn trainingen hier waren echt heel slecht. Opeens had ik heel veel stress."



"Na mijn laatste training was ik aan het wenen en zei ik tegen mijn coach: "Ik ben bang, het gaat niet lukken."



"We hebben dan met de mental coach samengezeten en uiteindelijk ben ik toch weer in 'beast mode' geraakt. Dat heb ik nodig om te presteren."