Domenico Tedesco wuift "trots" de Rode Duivels uit: "Einde van een mooi verhaal"

Het verhaal van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels is uit. De bondscoach kreeg vandaag officieel te horen dat de samenwerking wordt stopgezet. Zelf reageert de Italiaanse Duitser in een eerste reactie wel bijzonder dankbaar. "Dit is het einde van een mooi verhaal", vertelde hij onder meer.

"Domenico maakte een uitstekende start als bondscoach", haalt CEO Peter Willems van de KBVB terecht aan in een persbericht.

De periode onder Domenico Tedesco was er eentje met een vliegende start. Een sterke prestatie op bezoek bij Duitsland gaf de Belgen hoop.

Toch had de ontslagen trainer vandaag enkel mooie woorden veil: "Ik was altijd een trotse bondscoach van de Rode Duivels, we hebben samen geweldige dingen bereikt. Aan een mooi verhaal komt nu helaas een einde."



Tedesco ziet de Belgische toekomst niet zwart in. In maart staan de barrageduels in de Nations League tegen Oekraïne op het programma. "Ik ben er 100 procent zeker van dat het team zal winnen en zich ook probleemloos zal kwalificeren voor het WK", orakelt Tedesco.



"Dit team staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling en zal de komende jaren nog furore maken. Ik wens de spelers, de geweldige medewerkers van de federatie en de supporters het allerbeste uit de grond van mijn hart."