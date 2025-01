Handbiker Jean-François Deberg krijgt Nationale Trofee Victor Boin

do 16 januari 2025 15:16

Handbiker Jean-François Deberg, bronzenmedaillewinnaar op de Team Relay van de Paralympische Spelen in Rio 2016, alsook wereldkampioen in 2018 (wegrit - klasse H3), is de winnaar van de Nationale Trofee Victor Boin 2024. De trofee zal worden overhandigd tijdens de Paralympic Sport Awards op 13 februari 2025.

Jean-François Deberg draait al meer dan tien jaar mee op het hoogste niveau. Tijdens deze periode nam hij deel aan vele internationale wedstrijden en was hij de laatste jaren mee verantwoordelijk voor de hele goede resultaten van Paralympic Team Belgium in het wielrennen. Hoewel de handbiker (klasse H3) uit Baelen het podium steeds kon ruiken, kwam zijn eerste grote succes er pas tijdens de Paralympische Spelen van Rio 2016. Hij won er brons op de Team Relay, samen met Jonas Van de Steene en Christophe Hindricq. Twee jaar later kon hij ook individueel zijn slag slaan en werd hij wereldkampioen op de wegrit in Maniago (Italië). In 2019 kon hij een zilveren medaille aan zijn palmares toevoegen als vicewereldkampioen. Daarnaast staat zijn teller momenteel op maar liefst vijftien medailles op het UCI Wereldbeker-circuit. Jean-François Deberg is de 51e laureaat van de Nationale Trofee Victor Boin en volgt hiermee Maxime Hordies op, die vorig jaar de trofee won.

Jean-François behoort al jaren tot de besten in zijn categorie op het internationale circuit. Zijn lange carrière is het resultaat van zijn dagelijkse inzet en een mooi voorbeeld voor de jongeren met wie hij werkt. Belgisch Paralympisch Comité

"Jean-François Deberg is een hele mooie winnaar van de Nationale Trofee Victor Boin", reageert Denis Jaeken, voormalig voorzitter van het BPC en voorzitter van de jury. "Naast zijn fantastisch palmares en vastberadenheid waarmee hij zich op het hoogste niveau wist te profileren, beschikt Jean-François Deberg eveneens over grote sportieve waarden. Hij is bescheiden, professioneel en intelligent en wil zijn passie en ervaring graag delen met de volgende generatie." "Met deze trofee, die maar één keer door een atleet gewonnen kan worden, willen we ook een sportcarrière als geheel belonen." "Jean-François behoort al jaren tot de besten in zijn categorie op het internationale circuit. Zijn lange carrière is het resultaat van zijn dagelijkse inzet en een mooi voorbeeld voor de jongeren met wie hij werkt", voegde Marc Vergauwen, voorzitter van het BPC, eraan toe.