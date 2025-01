Toumani Camara staat 39 minuten op het terrein in 25e nederlaag van Portland

zo 12 januari 2025 12:03

Toumani Camara gaat in duel met Nikola Jovic.

Portland Trail Blazers hebben zaterdag opnieuw een nederlaag geleden in de NBA. Onze landgenoot Toumani Camara, die met 39 minuten de meeste speeltijd van zijn team kreeg, kon een nederlaag tegen Miami Heat niet verhinderen: het werd 98-119.

Toumani Camara is uitgegroeid tot een onmisbare speler in zijn tweede seizoen in de NBA voor de Portland Trail Blazers. De Belg stond 39 minuten op het veld tegen Miami Heat en was goed voor 10 rebounds, 6 punten en ook nog 2 assists. Anfernee Simons werd met 28 punten topschutter bij de Blazers, maar dat volstond dus niet voor de zege. Aan de overzijde lukte Tyler Herro 32 punten voor The Heat, Bam Adebayo liet met dertien punten en elf rebounds een double-double optekenen.

Met 13 zeges en 25 nederlagen bengelt Portland nog steeds op de dertiende plaats (op vijftien ploegen) in de Western Conference. Miami Heat is intussen opgeklommen naar de zesde stek in de Eastern Conference.

NBA-uitslagen zaterdagnacht