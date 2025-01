Spa-Francorchamps blijft - met rotatiesysteem - op de Formule 1-kalender

wo 8 januari 2025 10:06

De Formule 1 blijft Spa-Francorchamps trouw. De toekomst van de Belgische GP staat al langer onder druk, maar de aanwezigheid op de kalender is bevestigd. Al gaat het wel om een beurtrol in de komende 6 jaar: de race wordt in 2025, 2026, 2027, 2029 en 2031 georganiseerd. In 2028 en 2030 neemt een andere GP de plaats in.

Spa-Francorchamps moet al langer opboksen tegen de vele miljoenen die rondzweven in het Formule 1-circus. Het Belgische circuit is bijzonder geliefd bij alle rijders, maar de organisatie botst op financiële limieten. Voor 2025 was een plek op de kalender al gereserveerd. Tussen 25 en 27 juli zullen de F1-wagens Spa-Francorchamps weer inpalmen. Voor de daaropvolgende jaren was het bang afwachten en rekenen op het nodige lobbywerk om de Formule 1 in België te houden. De F1 flirt al langer met geïnteresseerden uit de VS en Azië waardoor de Europese vaste waarden steeds meer onder druk staan. De plaatsjes op de kalender zijn namelijk bijzonder duur geworden. Met een contractverlenging van 4 races in de komende 6 jaar is er nu witte rook, al is Spa-Francorchamps voortaan dus niet 100 procent verankerd op de kalender. Er wordt een rotatiesysteem uitgewerkt met 4 races in de volgende 6 jaar: na 2025 volgen dus met zekerheid 2026, 2027, 2029 en 2031.

Bij de start van ons 75-jarige jubileumjaar is het passend dat we het nieuws van deze belangrijke verlenging kunnen delen. F1-baas Stefano Domenicali