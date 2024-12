Ajay Mitchell en OKC spoelen verlies van NBA Cup door in Miami

Oklahoma City Thunder, met Ajay Mitchell 13 minuten in actie, heeft gepast gereageerd na het verlies dinsdag in de finale van de 2e editie van de NBA Cup tegen Milwaukee. Op bezoek bij Miami sloeg de koploper in het Westen met 97-104 toe.

Mitchell speelde als invaller 13'20" en was daarin goed voor 2 punten, 3 rebounds en 1 assist. Jalen Williams was bij Oklahoma de grote uitblinker met 33 punten, een persoonlijk seizoensrecord.



Shai Gilgeous-Alexander deed er 25 punten bij. Daarmee zit de Canadees aan 17 opeenvolgende matchen met 25 punten of meer, de beste reeks van de NBA.



Voor Miami volstonden de 28 punten van Tyler Herro niet. De Heat konden wel niet rekenen op Jimmy Butler, die ziek uitviel in het eerste quarter.



OKC telt 22 zeges en 5 nederlagen op kop van de Western Conference. Enkel Cleveland doet beter: met 24 zeges en 4 nederlagen staan ze aan de leiding in het Oosten.



Milwaukee werd na de gewonnen NBA Cup gisteren weer met de voeten op de grond gezet: 124-101 waren de duidelijke cijfers. Donovan Mitchell kwam tot 27 punten voor de Cavs, Giannis Antetokounmpo won het duel in het duel met 33 punten, maar kocht daar dus niets mee voor zijn team.