LeBron James glimt van trots, hij gaat samenspelen met zijn zoon: "Puur genot"

Het gaat gebeuren: LeBron James speelt komend seizoen met zijn 20 jaar jongere zoon Bronny in een team. "Ik ben zo trots", zegt de superster van de LA Lakers. "Het wordt lastig om elke dag tegenover LeBron James te staan", begint zijn zoon al te zweten.

Het komende NBA-seizoen wordt het 22e in de indrukwekkende carrière van LeBron James. De Amerikaanse superster kijkt er reikhalzend naar uit want hij zal bij de Los Angeles Lakers kunnen samenspelen met zoon Bronny.

"Het is puur genot. Ik heb er geen woorden voor. Elke dag komen trainen, intensief werken met hem en hem zien groeien. Ik ben zo trots dat hij op dit punt is geraakt. Hij is een man, klaar om zich te tonen", vertelde LeBron James op de mediadag van de LA Lakers.