Hij is al een poos niet meer zijn onverslaanbare zelve, maar dat Michael van Gerwen nog steeds met een pijl kan gooien bewees hij zaterdag nog eens in Boedapest. De Nederlander zette Martin Lukeman vlot opzij in de tweede ronde van de Hungarian Darts Trophy, nadat hij in de eerste leg een 9-darter had geworpen. De oerkreet kreeg het uitgelaten publiek er gratis bij.