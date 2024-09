Ballon d'Or-winnares Aitana Bonmati verlengt contract bij FC Barcelona tot midden 2028

Het contract van Aitana Bonmati liep eind dit seizoen af bij de Catalanen, waardoor onder meer Chelsea en Lyon volgens Spaanse media hun kans roken.



Maar ondanks de lokroep van heel wat topclubs, blijft de sterspeelster tot midden 2028 bij FC Barcelona Femení. Dat maakte de club vandaag bekend.

Het nieuwe contract dat ze ondertekend heeft bij Barcelona, zou van haar de best betaalde speelster ter wereld maken.

Bonmati is een van de grootste sterren in het vrouwenvoetbal en de winnares van de Ballon d'Or vorig seizoen. Ze is ook een van de favorieten om de prijs volgende maand opnieuw in de wacht te slepen.

Bij Barça veroverde ze in het eerste elftal al 23 prijzen, waaronder driemaal de Champions League en vijf landstitels. Met de Spaanse nationale ploeg werd ze vorig jaar ook wereldkampioen en won ze de Nations League.

"Ik wil geschiedenis blijven schrijven bij deze club", reageerde ze zelf. "Het was voor mij belangrijk om thuis te blijven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die een verlengd verblijf mogelijk heeft gemaakt."