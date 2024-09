LIVE Transfer Deadline Day in België: Charleroi neemt Kyei over van Standard, OHL haalt winger

Charleroi huurt spits Kyei van Standard

Charleroi leent de Frans-Ghanese spits Grejohn Kyei van Standard, zo bevestigen de Zebra's vrijdag. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen.



De 29-jarige Kyei is een jeugdproduct van het Franse Reims. Daarna trok hij naar Lens, het Zwitserse Servette en Clermont Foot. Begin juli trok de spits transfervrij naar Standard, waar hij zijn handtekening zette tot 2027.



Kyei kwam dit seizoen al zes keer in actie, waaronder basisplaatsen tegen Club Brugge en KV Mechelen, maar kon daarin niet scoren. Niettemin staat zijn teller in 279 profwedstrijden op 62 doelpunten en 25 assists.