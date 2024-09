Australische zwemcoach ontslagen omdat hij een Zuid-Koreaan aanmoedigde

In het zwemgekke Australië is er een opmerkelijk ontslag gevallen. Coach Michael Palfrey moet opstappen, omdat hij tijdens de Olympische Spelen een Zuid-Koreaanse zwemmer had aangemoedigd.

Michael Palfrey had op de Zuid-Koreaanse televisie laten vallen dat hij hoopte dat Kim Woo-min de 400 meter vrije slag zou winnen. Gevolgd door de woorden: "Go Korea!"

Geen grote verrassing, omdat Palfrey Kim naar de Olympische Spelen had begeleid, maar zijn woorden vielen in het verkeerde keelgat bij de Australische zwemfederatie. Met Elijah Winnington en Samuel Short hadden zij meer ijzers in het vuur. Hoofdcoach Rohan Taylor had het over een "on-Australische actie".

Een maand na de Olympische Spelen moet Palfrey opstappen bij de Australiërs. Omdat hij de regels van de arbeidsovereenkomst geschonden heeft en omdat hij de reputatie van de Australiërs ernstige schade heeft toegebracht.

Niet dat Kim won in Parijs. Het was de Duitser Lukas Märtens die olympisch goud pakte op de 400 meter vrij, voor Winnington en Kim.