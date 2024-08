Gedoodverfde opvolger van Lewis Hamilton crasht meteen met de Mercedes

In de eerste oefenritten voor de Grote Prijs van Italië heeft Mercedes-jonkie Kimi Antonellli zich verslikt in de befaamde Parabolicabocht op het circuit van Monza. De 18-jarige Italiaan wordt genoemd als opvolger van Lewis Hamilton bij het topteam.

Slechts 10 minuten heeft Kimi Antonelli met de Formule 1-auto van Mercedes kunnen rijden. In de Zilverpijl van George Russell verloor hij de controle over het stuur in de iconische Parabolicabocht.

Antonelli spinde, vloog over het gravel en eindigde in de bandenmuur. De 18-jarige knul bood meteen zijn excuses aan, teamchef Toto Wolff stelde hem snel gerust.

Zijn crash zou geen gevolgen hebben in zijn keuze voor het tweede zitje bij Mercedes volgend jaar. De naam Antonelli valt steeds vaker als opvolger van Lewis Hamilton, die volgend jaar voor Ferrari racet.