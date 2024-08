Wielertransfers vrouwen - Riejanne Markus kiest voor "pioniersploeg" Lidl-Trek

Riejanne Markus naar Lidl-Trek

Riejanne Markus zal Visma-Lease a Bike na vier seizoenen verlaten en kiest voor een nieuw avontuur bij Lidl-Trek. De tweevoudige Nederlands kampioene tijdrijden ondertekende bij Lidl-Trek een contract tot en met 2027.



De 29-jarige Markus begon haar profcarrière in 2014 bij het bescheiden Parkhotel Valkenburg, maar kwam na passages bij twee andere teams pas echt aan winnen toe bij Jumbo-Visma, de voorloper van Visma-Lease a Bike.



De Nederlandse hardrijdster heeft naast twee tijdrittitels (2023 en 2024) ook een nationale titel op de weg (2022) op haar palmares staan. Dit seizoen won ze de Veenendaal-Veenendaal Classic en eindigde ze in de Ronde van Spanje als runner-up na haar landgenote Demi Vollering (SD Worx-Protime).



"Jarenlang heb ik hun pioniersrol binnen het vrouwenwielrennen bewonderd, door dezelfde ondersteuning die ze bieden als aan hun mannenteam", zegt Markus over haar nieuwe ploeg.



"Ik heb grote doelen voor de komende seizoenen en richt me op het algemeen klassement in etappekoersen en het uitblinken in tijdritten. De Europese en wereldkampioenschappen tijdrijden zijn belangrijke doelen voor mij, evenals de Tour de France, de Vuelta en heuvelklassiekers zoals de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, die perfect bij mijn kwaliteiten passen."