Eerste prijs is binnen voor De Bruyne en Doku: City-Belgen winnen Community Shield na strafschoppenreeks tegen United

Kevin De Bruyne en Jeremy Doku hebben hun eerste prijs van het seizoen al te pakken. In de Community Shield sleepte Manchester City in extremis nog een strafschoppenreeks uit de brand tegen stadsgenoot United. Daarin won het uiteindelijk met 7 tegen 6.

Maar met City ben je nooit klaar en Bernardo Silva is daar de exponent van. De Portugees kwam perfect getimed voor zijn man aan de tweede paal om de voorzet van Oscar Bobb in doel te koppen.

Tien minuten voor tijd was het wél raak voor United. Alejandro Garnacho kapte vanop rechts knap naar binnen, snelde voorbij twee verdedigers en klopte Ederson in de korte hoek.

In de eerste helft zag Kevin De Bruyne vanop de bank hoe geen van beide teams het laken naar zich toe kon trekken. Jeremy Doku stond wel in de basis, maar zijn stroomstoten volstonden niet om de wedstrijd open te breken.

Een Manchester Derby op Wembley. Voor het eerst sinds 2011 stonden City en United tegenover elkaar in de Community Shield, traditioneel de opener van het Engelse voetbalseizoen.

Invaller Kevin De Bruyne kon zich in de blessuretijd niet onderscheiden en zo zou de beslissing vallen in de strafschoppenreeks. Daarin zag uitgerekend Bernardo Silva zijn strafschop gekeerd door Andre Onana.

De Bruyne zette zijn elfmeter wel feilloos om en zag hoe Ederson de bordjes in evenwicht hing door de penalty van Sancho via de paal uit zijn doel te houden.

Daarna vlogen de strafschoppen er langs beide kanten vlot in en moesten ook de mindere schutters de handschoen opnemen. Jonny Evans trapte de bal wild over en toen Akanji wel raak trof, was de eerste prijs van het seizoen een feit voor City.

Het team van Pep Guardiola rekent zo af met een reeks van drie opeenvolgende nederlagen in de Community Shield en kan volgende week met een goed gevoel de Premier League aanvatten.