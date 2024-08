Emma Plasschaert krijgt woensdag nieuwe bronzen kans na uitstel medaillerace: "Alleen maar in mijn voordeel"

Kalme Emma Plasschaert na uitstel van medaillerace: "Er was echt super weinig wind"

"Alleen de kalmte kan je redden", aldus een ontspannen Emma Plasschaert nadat de beslissing om de medaillerace uit te stellen naar morgen werd bekendgemaakt.





"Dat is nu eenmaal het zeilen. Ik had nog gedacht dat de organisatie er nog een race had kunnen uitpersen, maar er was echt super weinig wind. We proberen morgen opnieuw."





Het uitstel hoeft ook geen nadeel te zijn voor onze landgenote. "Ik denk dat het alleen maar in mijn voordeel is, want de zeilsters die vooraan staan worden nerveuzer. Dus hopelijk hebben ze nog een slapeloze nacht en kom ik morgen goed uitgerust aan de start."





Het uitstel betekent wel slecht nieuws voor familie en vrienden die naar Marseille zijn afgezakt. "Ik had al gezegd dat er een grote kans zou zijn dat de wedstrijd uitgesteld zou worden", verrast Plasschaert. "Ik denk dat familie en vrienden dus ook voor morgen een ticket hebben gekocht. Ze zullen paraat staan."