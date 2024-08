VIDEO - Debuterende Debast en Sporting gooien comfortabele voorsprong te grabbel in Supercup tegen Porto

Zeno Debast heeft gisteravond zijn officiële debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Sporting Lissabon. In de Portugese Supercup in Aveiro gooide Sporting een driedubbele voorsprong te grabbel, waarna FC Porto na verlengingen alsnog met de zege aan de haal ging: 3-4.

Zeno Debast werd door zijn coach Ruben Amorim meteen voor de leeuwen gegooid en zag hoe zijn ploeg al na dik 20 minuten zijn schaapjes op het droge leek te hebben.



De regerende landskampioen kwam eerst op voorsprong via Goncalo Inacio (6') en diepte de score verder uit na goals van Pedro Goncalves (9') en Geovany Quenda (24'). Opvallend: alle goals werden voorbereid langs de linkerkant.



In minuut 28 ging Debast echter in de fout. De Belgische verdediger raakte een diepe bal verkeerd, waardoor Wenderson Galeno Porto voor de rust nog een beetje hoop gaf.



In de tweede helft vervolledigden de Draken hun comeback langs Nico Gonzalez (64') en een tweede van Galeno (66'). Verlengingen moesten beslissen, waarin Ivan Jaime (101') de bekerwinnaar de Supercup bezorgde met een afgeweken bal.



De 20-jarige Rode Duivel werd na de reguliere speeltijd naar de kant gehaald. De verdediger verliet begin vorige maand zijn jeugdclub Anderlecht voor 16 miljoen euro. Hij tekende een contract van 5 jaar in de Portugese hoofdstad.