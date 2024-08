Nina Sterckx gaat in Parijs op zoek naar de 'echte' olympische sfeer: "Dat is voor mij belangrijker dan het resultaat"

Na de bevreemdende Spelen in Tokio geniet gewichthefster Nina Sterckx in Parijs van de echte olympische sfeer. Woensdag sluit ze een medaille niet uit, maar ze wil tijdens de wedstrijd vooral genieten. "Dat is voor mij belangrijker dan het resultaat."

Drie jaar geleden debuteerde Nina Sterckx op de Olympische Spelen met een onverhoopte 5e plek. De gewichthefster is in Parijs dus niet aan haar proefstuk toe, maar toch kijkt ze uit naar haar eerste 'echte' olympische ervaring.

"In Tokio miste ik de echte olympische ervaring door alles rond corona. Ik ben nu aan het genieten van elk moment dat ik hier ben en dat is ook het belangrijkste doel van de wedstrijd."

En dat genieten zal ze deze keer dus niet op haar eentje moeten doen. "Er zullen veel vrienden en familie komen kijken. Ik wil het gevoel in mij opnemen van het plezier hebben, mogen presteren op heel hoog niveau in een sport die ik heel graag doe. Dat is voor mij nog belangrijker dan het resultaat."

Sterckx was in twee gewichtsklassen gekwalificeerd voor de Spelen, maar koos uiteindelijk voor de -49 kilogram, al moest ze daarvoor nog flink afvallen. "Ik ken mijn lichaam intussen heel goed, weet uit ervaring hoe ik het moet aanpakken. Nu gaat het vooral nog over vocht verliezen."

Die wedstrijd heeft ze dus al gewonnen. En wat zijn de ambities in de eigenlijke wedstrijd? "Het is een slagveld geweest om hier te geraken. Ik vind het dus op zich al een eer dat ik hier mag zitten."

"Het goud zal sowieso voor een Chinese zijn die er met kop en schouder bovenuit steekt. Voor de twee andere medailles zie ik zes of zeven kandidaten. Met mezelf daarbij? Iedereen die hier is, wil natuurlijk graag een medaille."

Maar voor die medaille zal Sterckx zichzelf geen druk opleggen. "Met een medaille zal ik heel blij zijn, maar dat zal ook zo zij als ik opnieuw vijfde word. Ik wil vooral een goeie wedstrijd doen, weten dat ik mezelf 100 procent gesmeten heb. Verder zal ik er met een grote glimlach staan en genieten van dat moment."