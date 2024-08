Geraerts en Wilmots openen Tweede Bundesliga spetterend: Schalke klopt Braunschweig met 5 goals

Zo lastig Schalke 04 het vorig jaar had in de Tweede Bundesliga, zo goed begon het vanavond aan de nieuwe competitie. Karel Geraerts en de zijnen troffen 5 keer raak in de VELTINS-Arena tegen Braunschweig. Moussa Sylla en Kenan Karaman troffen elk 2 keer raak in de 5-1.