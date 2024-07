Krijgt Evenepoel er vanaf 2025 opvallende concurrent bij? Triatlon-fenomeen "richt zich straks op Tour"

ma 29 juli 2024 13:51

De Noor Kristian Blummenfelt heeft zo goed als alles gewonnen in de triatlon. Op de Olympische Spelen is hij dan ook de grote favoriet om zichzelf op te volgen als olympisch kampioen. Vanaf 2025 zou hij zich enkel nog focussen op het wielrennen, met de Tour de France als grote doel.

Kristian Blummenfelt is dé grote man in het triatlon. Hij werd in Tokio olympisch kampioen en zette de snelste tijd ooit neer in een Ironman. Ook in Parijs is hij de grote favoriet om zichzelf op te volgen.



Maar de ambities van de Noor reiken nog verder.



Zo zou Blummenfelt vanaf 2025 zich enkel nog focussen op het wielrennen. "We gaan niet wielrennen om op pensioen te gaan, maar om een verschil te maken", aldus de trainer van Blummenfelt, Olav Aleksander Bu.



"In 2026 willen we de Ronde van Frankrijk al rijden", legt Bu uit aan de Noorse tv-zender TV2. "In 2027 moeten we al in staat zijn om voor ritwinst te gaan, anders zal het moeilijk zijn iets magisch te doen in 2028. In 2027 gaan we ons testen, om dan een jaar later voor de gele trui te gaan."



Fysiek is niet alles

Blummenfelt staat bekend om zijn enorme VO2 Max-vermogen. Dat is een meting van het maximale volume aan zuurstof dat je lichaam kan opnemen en gebruiken tijdens een inspanning. Topsporters streven dan ook naar een zo hoog mogelijke VO2 Max-waarde.



De Noor zou een VO2 Max hebben van 103 mL/kg/min, wat gigantisch is. Ter vergelijking, Jonas Vingegaard zou een VO2 Max hebben van ongeveer 97 mL/kg/min. Dat van Tadej Pogacar zou net iets onder de 90 bedragen.



Maar fietsen is natuurlijk meer dan enkel hard kunnen trappen of diep in de inspanning kunnen gaan. Dat beseft Bu ook. "We zullen waarschijnlijk een paar jaar nodig hebben om uit te zoeken wat er moet veranderd worden."



Zo zou Blummenfelt moeten leren om in een profpeloton te rijden en zelf zijn 'zwemschouders' moeten verliezen.

Eerst nog een ploeg zoeken