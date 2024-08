LIVEBLOG: Kunnen de Belgian Tornados rekenen op Doom? Waar stranden Kimeli en Heymans op de 5.000 meter?

Levert laatste atletiekavond nog Belgisch eremetaal op?

De marathon bij de vrouwen met Chloé Herbiet en Hanne Verbruggen vormt morgen het toetje van het olympische atletiektoernooi, maar vanavond is er eerst nog een stevig gevuld menu in het Stade de France. Mét enkele Belgische ingrediënten.



De Belgian Tornados (21.00 uur) en Belgian Cheetahs (21.14 uur) komen in actie in de aflossingsfinales op de 4x400 meter, de afsluiter van de laatste atletiekavond. Op de 5.000 meter (19.50 uur) zien we voor het eerst in 48 jaar een Belg in de olympische finale. Twee zelfs, met Isaac Kimeli en John Heymans.