Geen finale voor Belgian Rockets na diskwalificatie, ook Tibo De Smet en Pieter Sisk niet naar halve finales 800 meter

De Belgian Rockets hebben zich op hun eerste Olympische Spelen in Parijs niet kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. Ze eindigden laatste en werden nadien gediskwalificeerd voor een foute stokwissel. Ook Tibo De Smet en Pieter Sisk konden zich via de herkansingen niet verzekeren van de halve finales van de 800 meter.

Op de middag was het de beurt aan 800 meterlopers Tibo De Smet en Pieter Sisk. Zij eindigden in de reeksen 7e en 6e en konden via de herkansingen nog naar de halve finales. De eerste van elke reeks ging door, samen met de twee beste verliezende tijden.

Tibo De Smet gaf alles wat hij in zich had, maar eindigde 4e in zijn reeks en kon geen aanspraak meer maken op een plek in de halve finales.

Ook Pieter Sisk liep een sterke race, maar zijn eindsprint volstond niet om nog op voorsprong te komen. Hij eindigde 3e in zijn reeks in 1'45"49 en had lange tijd de tweede beste verliezende tijd, die hem naar de halve finales zou leiden.

Maar de laatse reeks liep te snel om onze ontgoochelde landgenoot een plek in de halve finales te geven.