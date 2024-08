LIVESTREAM (10 uur) - Nafi Thiam en Noor Vidts beginnen vandaag aan hun langverwachte zevenkamp

Dag 1

Vandaag beginnen Nafi Thiam en Noor Vidts aan hun langverwachte olympische zevenkamp. Op het programma in de ochtendsessie: eerst de 100 meter horden (vanaf 10 uur), een uurtje later het hoogspringen. Later op de dag volgen ook nog het kogelstoten en de 200 meter. Goed begonnen, is half gewonnen?