Benjamin troeft Warholm af op de 400 meter horden, Chebet slaat dubbelslag en triomfeert ook op de 10.000 meter

vr 9 augustus 2024 21:40

Het was niet de avond van de titelverdedigers in het Stade de France. Op de 400 meter horden speelde Karsten Warholm zijn titel kwijt aan Rai Benjamin, op de 10.000 meter onttroonde Beatrice Chebet Sifan Hassan en in het hink-stap-springen moest Pedro Pichardo zijn meerdere erkennen in Jordan Diaz Fortun. Nafi Thiam kon zichzelf wél opvolgen in de zevenkamp, Noor Vidts maakte het Belgische succes compleet met brons.

De olympische zevenkamp kleurde nooit eerder zo Belgisch. Een derde olympische titel op rij voor Nafi Thiam én brons voor Noor Vidts. De Belgische atletiek beleefde een onvergetelijke avond in het Stade de France.



In de afsluitende 800 meter deed wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson er nog alles aan om Thiam te onttronen, maar die hield genoeg marge over en bleef op haar troon zitten. Vidts maakte het Belgische succes compleet. Zij schoof nog van de vierde naar de derde plaats en pakte zo net als op het EK in Rome brons.

Chebet slaat dubbelslag, Warholm botst op Benjamin

Zilver (2x) en brons op het WK en ook zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Telkens was het net niet voor Rai Benjamin op de 400 meter horden, maar in Parijs haalde de Amerikaan eindelijk zijn gram.



Titelverdediger Karsten Warholm was nochtans dé favoriet om zichzelf op te volgen, maar de Noor kwam niet goed uit op de voorlaatste horde en Benjamin kende geen genade. Hij kroonde zich tot olympisch kampioen in 46"46.



Warholm, die in Tokio nog in een wereldrecord naar goud snelde, moest nog flink knokken om zilver te pakken. Het brons was voor de Braziliaan Alison dos Santos. Met de drie snelste atleten ooit op de 400 meter horden kregen we zo het verwachte podium, maar niet de verwachte winnaar.

Drie jaar geleden sloeg Sifan Hassan in Tokio een dubbelslag op de 5.000 en 10.000 meter. In Parijs trad Beatrice Chebet in de voetsporen van de Nederlandse. Na haar triomf op de 5.000 meter bleek ze ook de beste op de 10.000 meter. De Keniaanse wereldrecordhoudster, de eerste die onder de 29 minuten dook, maakte het verschil in de slotronde en finishte in 30'43"25. Europees kampioene Nadia Battocletti zorgde voor een stevige verrassing met zilver, Hassan moest net als op de 5.000 meter vrede nemen met brons.

Op de 400 meter ontbrak de geblesseerde titelverdedigster Shaunae Miller-Uibo en zo lag de weg open voor Marileidy Paulino. Na zilver in Tokio was het nu wél raak voor de atlete uit de Dominicaanse Republiek.



Met een duidelijke voorsprong pakte ze het goud in 48"15, een olympisch record en de op drie na snelste tijd ooit. De Bahreinse Salwa Eid Naser werd afgetekend tweede, het brons ging naar de Poolse Natalia Kaczmarek.

Op de 4x100 meter zetten de Amerikaanse vrouwen hun dominantie voort. Na WK-goud in Eugene en Boedapest kaapten ze ook de olympische titel weg.



Duitsland bleef verrassend lang in de running voor goud, maar in de laatste rechte lijn maakte Sha'Carri Richardson het verschil voor Team USA. Groot-Brittannië snoepte de Duitsers ook nog het zilver af.



De Amerikaanse mannen, sinds de triomf in 2000 vruchteloos op zoek naar goud, konden het voorbeeld van hun collega's niet volgen. Bij de eerste stokwissel tussen Christian Coleman en Kenneth Bednarek liep het al fout en dat kon Team USA niet meer herstellen. De VS werd zelfs gediskwalificeerd. Canada profiteerde optimaal, olympische kampioen Andre De Grasse loodste de Noord-Amerikanen naar goud. Het zilver was voor Zuid-Afrika, brons voor Groot-Brittannië.

In het hink-stap-springen slaagde Pedro Pichardo, de in Cuba geboren Portugees, er niet in om zijn olympische titel te verlengen. Europees kampioen Jordan Diaz Fortun, ook al van Cubaanse afkomst, bleek te sterk. Met 17,86 meter deed hij 2 centimeter beter dan Pichardo en schonk hij Spanje goud.



Het brons ging naar de Italiaan Andy Diaz Hernandez. Jawel, ook hij is een genaturaliseerde Cubaan.

Ook het kogelstoten bij de vrouwen leverde een verrassing op. Topfavoriete Sarah Mitton gaf niet thuis in de finale. Yemisi Ogunleye was wél op de afspraak. Met haar laatste worp van 20 meter sprong de Duitse naar goud.



Het zilver was voor de Nieuw-Zeelandse Maddison-Lee Wesche, de Chinese Song Jiayuan pakte het brons.