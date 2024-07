VIDEO - Nieuwe waaiercoup met Evenepoel en Pogacar kent meer succes (voor even toch)

De 13e etappe in de Tour de France is er eentje die in de kleren zal kruipen. Een eerste waaierslag van Visma-Lease a Bike werd snel geneutraliseerd, op 60 kilometer van de finish was het weer van dattum. Vooral UAE was deze keer een aansteker, Remco Evenepoel wipte op de bagagedrager. Een groot deel van het peloton stond nu wel met de mond vol tanden. Helaas: 20 kilometer verder was een flink pakket al teruggekeerd.