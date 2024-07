Eindelijk. Na enkele gemiste kansen schoot Jasper Philipsen gisteren in rit 10 met aankomst in Saint-Amand-Montrond raak. Zijn eerste ritzege in de Tour de France van 2024 deed zichtbaar deugd, een last die van zijn schouders viel. "Potverdekke, kampioen!", klonk het bij ploegmaat Robbe Ghys.