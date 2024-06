Zwemtalent Roos Vanotterdijk herademt: "Er wordt vooral meer geluisterd naar de atleet"

ma 24 juni 2024 12:16

Roos Vanotterdijk heeft zichzelf teruggevonden op het EK zwemmen in Belgrado. Ze veroverde niet enkel 3 medailles, maar tankte ook vertrouwen nadat ze diep in de put had gezeten. "Mijn ritme is gevolgd en ik ben blij dat dat gebeurd is."

Na een moeilijke periode op fysiek en mentaal vlak is zwemtalent Roos Vanotterdijk op het EK zwemmen in Belgrado opnieuw boven water gekomen. In de Servische hoofdstad was ze goed voor 3 medailles, van elke kleur 1 exemplaar. Vanotterdijk heeft haar eigen verwachtingen overtroffen. "Ik had niet verwacht dat ik dit op dit moment van het seizoen al zou kunnen", zegt de 19-jarige zwemster. Een lange rustperiode heeft duidelijk deugd gedaan. "De hele omkadering heeft mij vanuit de federatie ondersteund om mij de tijd te geven en om mij op mijn eigen tempo weer te laten beginnen met alles. Mijn ritme is gevolgd en ik ben blij dat dat zo gebeurd is." Onder meer nadat Vanotterdijk aan de alarmbel had getrokken, moest de Fransman Fred Vergnoux plaatsruimen als nationale coach. Brigitte Becue kwam in zijn plaats en er waait duidelijk een nieuwe wind. Vanotterdijk weet waar het verschil ligt. "Er wordt vooral meer geluisterd naar hoe de atleet zich voelt. Er wordt meer rekening gehouden met een slechte dag of als je moe bent. Dan zijn er aanpassingen nodig en is het minder dat die harde training toch moet worden afgewerkt."

"Ik ga me niet uitspreken over doelen in Parijs"

Dankzij die nieuwe wind zit Vanotterdijk weer goed in haar vel en boekt ze weer vooruitgang. Dat wil ze ook tonen op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze in actie zal komen op de 100 meter vlinderslag en de 100 meter rugslag. "Ik hoop zeker dat ik in Parijs nog sneller kan zwemmen, maar ik ga me niet uitspreken over doelen. Het voornaamste is om ervaring op te doen en proberen om de best mogelijke prestatie te leveren. Maar doelen qua tijd of positie, dat heb ik op dit moment niet."