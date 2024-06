Slotdag EK atletiek: 4 Belgische aflossingsteams en nog 4 Belgen kunnen medaille-oogst nog wat uitbreiden

Welkom!

De slotdag van het EK atletiek wordt er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Liefst 8 Belgen/Belgische teams zijn vanavond te bewonderen in finales.



Polsstokspringer Ben Broeders bijt de spits af om 20.20 uur. Iets voorbij de klok van 21 uur proberen de Belgian Cheetahs en Belgian Tornados een gooi te doen naar glorie.



In de finales van de individuele loopnummers is het uitkijken naar Isaac Kimeli (10.000 meter), Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen (allebei 1.500 meter).



Afsluiten doen we met de Belgische aflossingsteams op de 4x100 meter: de Belgian Rockets (v) en de Belgian Falcons (m).



Hoeveel medailles vallen er vanavond nog in het Belgische EK-mandje?