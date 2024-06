Eindelijk een medaille! Belgian Cheetahs schitteren met bronzen plak op het EK

Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Cynthia Bolingo en Helena Ponette hebben geschiedenis geschreven op het EK in Rome. Voor het eerst hebben de Belgische vrouwen op de 4x400 meter een medaille behaald. Na een erg knappe race knokte het viertal zich met een brede glimlach naar een zeer verdiende bronzen medaille. "Dit was onze droom", glunderden ze na hun 3e plaats, die ook doet dromen van de Spelen.

Ook het uithangbord was op de afspraak en hield die 3e stek vast. Helena Ponette moest de beloning eindelijk in de wacht slepen, maar werd nog fel onder druk gezet.

Vervaet had echter nog een fameuze eindsprint in petto en gaf als 3e het stokje door aan Cynthia Bolingo .

4e in 2018 in Berlijn, 4e in 2022 in München: voor de Belgian Cheetahs was hun EK-parcours er voorlopig een van "net niet", maar in Rome liepen ze richting de zevende hemel.

Naomi Van den Broeck opende de finale. "Het was stressvol", bekende ze. "Je wil in een finale altijd op het podium eindigen. We hebben er altijd op gehoopt en nu wordt onze droom werkelijkheid. Ik ben nog in shock."

"Eindelijk, dat is het gevoel. Het heeft veel jaren en veel vrouwen gekost om onze droom te realiseren. Maar dit geeft ons veel vertrouwen voor de Spelen, een nog groter doel."

Imke Vervaet geraakte als 2e loopster naar eigen zeggen even in paniek. "Ik zat ingesloten in de bocht, maar mijn slotstuk was goed en ik heb me er goed uitgewerkt. Eindelijk! Het is een werk van lange adem geweest. Het is een beloning voor het team dat hier is en voor het team dat thuis is."

"Dit geeft een enorme vertrouwensboost en op de Spelen gaan we ook vol voor een medaille. De tegenstand is sterk, maar wij ook. Het is een droom en we gaan ervoor."