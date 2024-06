Eden Hazard zit niet stil in voetbalpensioen: na Kings League beklimt hij Mont Ventoux met zijn broers

Eden Hazard geniet met volle teugen van zijn voetbalpensioen. Afgelopen week zat hij nog in Mexico voor de Kings League World Cup, vandaag heeft hij samen met zijn broers Thorgan, Kylian en Ethan de Mont Ventoux beklommen. In tenue van Intermarché-Wanty deelde hij zijn tripje op Instagram, afsluiten deed hij met een fris biertje. Zit er een berggeit verscholen in de voormalige Rode Duivel?