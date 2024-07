Transfers JPL: Union neemt Aït El Hadj over van Genk, STVV ziet Koita naar Griekenland vertrekken

Nieuwe aanvallende versterking voor Gent

AA Gent heeft zich versterkt met de Engelsman Max Dean. De 20-jarige spits komt over van de Engelse vierdeklasser MK Dons en zette in de Planet Group Arena zijn krabbel onder een contract tot 2028.



Dean doorliep de jeugdreeksen van Everton en Leeds United, alvorens hij in januari 2023 opgenomen werd in de A-kern van MK Dons. Vorig seizoen was hij in 34 wedstrijden voor de club goed voor negentien doelpunten en vijf assists. MK Dons beëindigde het seizoen in de League Two op de vierde plek.



Met Andri Gudjohnsen haalden de Buffalo's deze zomermercato ook al een aanvallende versterking in huis. Gent, dat vorig seizoen zevende werd in de Jupiler Pro League en de Europe Play-offs als eerste afsloot, nam de IJslandse international voor ruim drie miljoen euro over van het Deense Lyngby.