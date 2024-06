Transfers JPL: Standard ziet met Gilles Dewaele en Cihan Canak weer 2 spelers vertrekken

Cercle neemt Nazinho definitief over van Sporting

De Portugese linksachter Flavio Nazinho (20) heeft een contract tot juni 2028 ondertekend bij Cercle Brugge. De Vereniging leende hem vorig seizoen van het Portugese Sporting en kwam 23 wedstrijden in actie. Die huurovereenkomst is nu omgezet in een definitieve transfer, zo laat Cercle donderdag weten.



"We zijn ervan overtuigd dat Nazinho, op basis van z'n wedstrijden en trainingen, het potentieel heeft om Cercle naar een hoger niveau te tillen met zijn snelheid, uitstekende mentaliteit en zijn veelzijdigheid. Flavio kan zowel als fullback, als wingback of als winger ingezet worden. Bovendien is Flavio al volledig vertrouwd met onze spelprincipes en ingewerkt in de groep", stelt de technisch directeur van Cercle Rembert Vroman.