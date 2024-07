Transfers JPL: Op weg naar Tottenham, maar 17-jarige verdediger maakt tussenstop van 1 seizoen bij Westerlo

Ervaren Japanner voor KVK

KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Japanner Takuro Kaneko. De 26-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Kroatische Dinamo Zagreb en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract tot medio 2027.



Afgelopen seizoen was Kaneko bij de Kroatische topclub uit de hoofdstad in 40 wedstrijden goed voor 5 doelpunten en 6 assists. Daarmee had hij een mooi aandeel in de dubbel van de club.



Het was zijn eerste ervaring in Europa, voordien was hij in eigen land actief voor Hokkaido Sapporo. In 150 wedstrijden liet hij daar 26 doelpunten en 14 assists noteren.