Transfers JPL: OH Leuven plukt William Balikwisha weg bij Standard

OHL plukt William Balikwisha weg bij Standard

OH Leuven heeft de komst van William Balikwisha bekendgemaakt. De 25-jarige aanvallende middenvelder maakt de overstap van Standard. Balikwisha ondertekende in Leuven een contract voor 4 seizoenen.



"OH Leuven heeft altijd al een heel goede indruk op mij gemaakt", zegt hij in een eerste reactie op de clubwebsite. "Ik voelde tijdens de gesprekken meteen heel veel vertrouwen van het bestuur en de trainer en dat heeft me overtuigd om voor OH Leuven te kiezen."





Balikwisha is voor OH Leuven de derde inkomende transfer na middenvelders Birger Verstraete (Aris Saloniki) en Takahiro Akimoto (Urawa Reds).