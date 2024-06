Transfers JPL: keeperstrainer Francky Vandendriessche trekt na 10 jaar Gent naar Kortrijk

Anderlecht huurt jonge Duitse doelman van RB Leipzig, met aankoopoptie

Het eerste transfernieuws rond Anderlecht komt vanuit de RSCA Futures.



De recordkampioen huurt de jonge doelman Timo Schlieck voor een seizoen van RB Leipzig om zijn beloftenteam te versterken. Paars-wit bedong ook een aankoopoptie op de 18-jarige Duitser.



“Timo is een jonge, talentvolle keeper die past in het profiel van RSC Anderlecht. Hij beschikt over een indrukwekkende fysiek en hij kan het spel goed verdelen met zijn voeten. Timo vormt een mooie aanvulling op ons goalkeepers-team en we kijken ernaar uit om hem zijn ontwikkeling in onze omgeving te zien verderzetten", klinkt het bij Academy Director Mikkel Hemmersam.