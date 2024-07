Transfers JPL: Japanse WK-ganger is het laatste puzzelstukje in de verdediging bij STVV

Genk haalt Zuid-Koreaanse spits weg bij Celtic

Racing Genk heeft zich een nieuwe aanvaller op de kop getikt. De Limburgers versterken zich met de Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh, die overkomt van Celtic en voor 4 seizoen tekent.



De 23-jarige spits was afgelopen seizoen goed voor 6 doelpunten in Schotland en stond al langer in de notitieboekjes van de Genkse scouts.



“Hyeon-gyu is een spits met een neus voor goals die niet te beroerd is om ook vuile meters te maken. Hij is een vinnige speler die dankzij zijn gestalte ook een stevige préséance in de box biedt”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé.