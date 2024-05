Verstappen evenaart record van Ayrton Senna met nieuwe poleposition in Imola

Het polerapport van Max Verstappen wordt alsmaar straffer. Bij de GP van Emilia-Romagna mag de Nederlandse wereldkampioen opnieuw als eerste van start gaan. Het is zijn zevende polepositie in zeven races dit seizoen, zijn achtste op rij als je de laatste GP van vorig seizoen meetelt. Zo evenaart hij een record van Ayrton Senna. Oscar Piastri werd tweede, Lando Norris derde.

7 op 7 dit seizoen, 8 poles op rij.

Er staat in de F1-kwalificaties al even geen maat meer op Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull kreeg in de kwalificaties voor de GP Emilia-Romagna fikse concurrentie van McLaren, maar wist toch opnieuw de pole weg te kapen.

Q1 verliep dramatisch voor Fernando Alonso. De Spanjaard belandde met een foutje halvelings in het decor, had problemen met zijn wagen en sloot uiteindelijk af als laatste. Lewis Hamilton, die andere legende, overleefde maar nipt met een 15e plek.

Ook in de volgende kwalificatiesessie zag het er een tijdje niet goed uit voor Hamilton. De Brit slaagde er evenwel opnieuw in door te stoten, dat was niet het geval voor Sergio Perez. De Mexicaan van Red Bull werd genadeloos uitgeschakeld.

Verstappen zette in Q3 al snel de toon en wist dat rondje nog eens te verbeteren. De jonge Oscar Piastri kwam nog erg dichtbij, maar kon Verstappen niet meer van de pole houden. Hij krijgt ook nog een straf van 3 plaatsen omdat hij in Q1 de weg versperde voor Kevin Magnussen. Daardoor start Piastri's ploegmaat Lando Norris morgen vanop de tweede plaats.

Als je de laatste GP van vorig seizoen meetelt haalt Verstappen zo zijn achtste polepositie op rij. Daarmee evenaart hij het record van overleden F1-legende Ayrton Senna, uitgerekend op het circuit waar de Braziliaan het leven liet.