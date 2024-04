WNBA-icoon Candace Parker kondigt afscheid aan: "Mijn hart en lichaam wisten het sneller dan mijn hoofd"

Haar eerste 13 seizoenen in de WNBA speelde Candace Parker bij de Los Angeles Sparks.

Ze werd twee keer tot MVP verkozen en won haar eerste titel in 2016 bij de Sparks. In 2021 (Chicago Sky) en 2023 (Las Vegas Aces) voegde ze daar nog 2 titels aan toe.

Parker is zo de enige speelster die kampioen is geworden bij 3 verschillende teams.

"Het competitiebeest in mij wil altijd een extra titel, maar het is tijd. Mijn hart en mijn lichaam wisten het al, maar mijn hoofd had tijd nodig om dit te aanvaarden."