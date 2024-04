Opluchting troef bij kampioen Roeselare na intense titelfinale: "Was een onvoorstelbare rollercoaster"

Op papier lijkt de dominantie onfeilbaar, maar Roeselare heeft enorm hard moeten knokken voor zijn 4e titel op rij. De West-Vlamingen pakten uitgerekend in de zaal van Maaseik die triomf. Dat enkele dagen na een stevige mentale tik in eigen huis. "Dit jaar moesten we diep graven", zegt ervaren hoekaanvaller Matthijs Verhanneman.

"Dit doet toch heel veel!"

Zelfs bij een ervaren speler als Matthijs Verhanneman zindert de spannende titelfinale nog na. "Het was een onvoorstelbare rollercoaster de afgelopen 10 dagen."

"We begonnen hier in Maaseik waar we kansloos onderuit gingen. Maaseik was toen ook gewoon beter. Dan keren we het om in de reeks, maar doen zij hetzelfde. Dat we het hier afmaken, is geweldig."

"We hadden misschien minder last van de vermoeidheid", denkt de 35-jarige hoekaanvaller. "Het is voor mij een jubileumeditie, mijn tiende titel. Eentje om in te kaderen."