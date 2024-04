Paulien Couckuyt neemt eerste horde na zware blessure, ze loopt de EK-limiet

Op een internationale meeting in de Keniaanse hoofdstad Nairobi werd Paulien Couckuyt tweede in 55"23, ruim onder de EK-limiet van 55"70.

Het EK atletiek in Rome vindt dit jaar plaats in juni, een maand later staan de Olympische Spelen op het programma.

Voor een tweede deelname aan de Spelen is 54"85 nodig. Het persoonlijk record van Couckuyt staat op 54"47.

